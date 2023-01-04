В стране и мире Пушилин отметил мужество и героизм военнослужащих, спасавших товарищей в Макеевке Игнат Далакян Врио главы ДНР отметил, что всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Попавшие под обстрел в Макеевке военнослужащие проявили настоящее мужество и героизм, спасая из-под завалов пострадавших товарищей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество! Большинство из них, едва выбравшись из поврежденного американскими хаймерсами здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей», - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Также врио главы ДНР отметил, что всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь. «Бойцам полка, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, будет выдано все необходимое», - добавил Пушилин. Ранее Министерство обороны сообщило подробности трагедии, произошедшей 1 января в Макеевке. Украинские националисты 1 января в 00:01 по московскому времени нанесли удар шестью снарядами из РСЗО HIMARS производства США по позиции российских военнослужащих в Макеевке. Экспертное мнение и аналитика