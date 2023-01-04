«Кочующий миномет»: как военнослужащие ЦВО обучаются тактике в тыловых районах СВО

Расчеты минометов ЦВО отрабатывают навыки быстрого и эффективного поражения целей и смены позиций в тыловых районах СВО.

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Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры подготовки минометчиков Центрального военного округа (ЦВО) в тыловых районах специальной военной операции России на Украине.

Расчеты минометов ЦВО отрабатывают навыки быстрого и эффективного поражения целей и смены позиций в тыловых районах СВО.

Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы. Также они учатся применять тактику «кочующих минометов», суть которой заключается в быстрой смене огневых позиций, расположенных близко к противнику. Использование такой тактики позволяет наносить максимально возможный урон украинским боевикам.

Ранее мы показывали кадры работы российских минометчиков на линии соприкосновения в Новой Каховке. Украинских боевиков уничтожают на дальних подступах.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов