«Кочующий миномет»: как военнослужащие ЦВО обучаются тактике в тыловых районах СВО
Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры подготовки минометчиков Центрального военного округа (ЦВО) в тыловых районах специальной военной операции России на Украине.
Расчеты минометов ЦВО отрабатывают навыки быстрого и эффективного поражения целей и смены позиций в тыловых районах СВО.
Минометчики выполняют развертывание орудий на боевых рубежах, ориентирование, прицеливание и стрельбы. Также они учатся применять тактику «кочующих минометов», суть которой заключается в быстрой смене огневых позиций, расположенных близко к противнику. Использование такой тактики позволяет наносить максимально возможный урон украинским боевикам.
Ранее мы показывали кадры работы российских минометчиков на линии соприкосновения в Новой Каховке. Украинских боевиков уничтожают на дальних подступах.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов