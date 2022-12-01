Отразить атаки ДРГ: кадры работы российских минометчиков на линии соприкосновения в Новой Каховке

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа на линии соприкосновения в ходе специальной операции. Бойцы, оснащенные 82-мм минометами и крупнокалиберными пулеметами, на дальних подступах уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.

Националисты пытаются совершать рейды в район Каховской ГЭС. Однако все их атаки остаются безуспешными. При этом боевики продолжают обстреливать жилые кварталы с мирным населением.

Так, например, одну из атак противник осуществил во время записи интервью с российскими военными. В результате было разрушено гражданское здание.

Напомним, значительная часть мирного населения Новой Каховки уже эвакуирована. Из города уехали тысячи человек. Эвакуацию начали из-за угрозы массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС со стороны Украины.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов