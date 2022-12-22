Военный эксперт разъяснил, какие цели преследуют польские наемники на Украине

Напомним, вчера в ходе коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в зоне спецоперации на Украине находятся офицеры НАТО.

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Среди наемников на Украине больше всего поляков, причем именно они несут больше всего потерь. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил член Экспертного совета «Офицеров России», капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя тезисы, озвученные в ходе коллегии Минобороны РФ.

Напомним, в ходе мероприятия министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в зоне спецоперации на Украине находятся офицеры НАТО.

«Как попадают? Они могут вербоваться. В силу особых отношений с Польшей, как известно, Зеленский предоставил Польше все права украинцев, кроме выборных. Другое дело, что есть военные профессионалы, которые могут быть отпускниками. Это могут быть также инструкторы различные. Носят, как правило, украинскую военную форму», - объяснил Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что среди всех союзников киевского режима поляки и прибалты больше всех проявляют русофобию. Также специалист объяснил, какие цели преследует Варшава с инициативой легализовать военное присутствие поляков на Украине.

«Польша больше всех поставляет оружие на Украину. Ну и, потом, особое отношение в том плане, что их, по сути дела, признали в равных правах с Украиной. Поэтому они, наверное, хотят, чтобы их и хоронили как героев. Это все сводится один к одному, это происходит не только с учетом нынешней ситуации, но и взгляд какой-то в будущее», - говорит Дандыкин.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что Польшу и Украину объединяет русофобия. По мнению Дандыкина, польская сторона считает, что если ей удастся разобраться с Россией, то в какой-то степени она разберется и с Украиной.

«Их объединяет крайняя пещерная русофобия, ненависть ко всему русскому и к нашей стране. Соответственно, военачальники с обеих сторон встречаются, и поляки передают в какой-то степени свой опыт», - утверждает специалист.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил задачи, поставленные на коллегии Минобороны. Он напомнил, что в Польше и Прибалтике происходит наращивание группировок НАТО, что требует создания новых частей и соединений в армии РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов