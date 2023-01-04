Рогов сообщил о погибших в результате обстрела военной комендатуры в Васильевке

Украинские боевики выпустили по многоэтажному зданию рядом с комендатурой как минимум четыре снаряда.

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В результате обстрела украинскими боевиками военной комендатуры в Васильевке Запорожской области есть погибшие. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прилет тяжелого (снаряда - Прим. ред.) по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта. Есть раненые и погибшие», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что украинские боевики выпустили по многоэтажному зданию рядом с комендатурой как минимум четыре снаряда.

Ранее стало известно, что при обстреле украинскими националистами Рубежного в Луганской Народной Республике пострадали два человека. Ранен подросток 14 лет и женщина 1964 года рождения.