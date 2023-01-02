При обстреле Рубежного со стороны украинских боевиков пострадали два человека

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При обстреле украинскими националистами Рубежного в Луганской Народной Республике пострадали два человека. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела н.п. Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 мм (2 снаряда) ранен подросток 14 лет и женщина 1964 г.р. , а также поврежден многоквартирный жилой дом», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее более 15 тысяч жителей Донецка лишились энергоснабжения после обстрела украинских боевиков. Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, также был обесточен Петровский водоузел.