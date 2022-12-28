Фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту впервые вышел в поход после модернизации

«Циркон» полностью меняет расклад сил на море - это оружие, аналогов которому в мире нет. Оно способно отправлять ко дну корабли противника и превращать в пыль цели на берегу.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» впервые вышел в Баренцево море после модернизации. Там в суровых условиях проверялись системы реагирования перед главным январским походом, когда будет вновь испытано это грозное оружие.

«Циркон» полностью меняет расклад сил на море - это оружие, аналогов которому в мире нет. Оно способно отправлять ко дну корабли противника и превращать в пыль цели на берегу. Ракета может бить на расстояние в тысячу километров, при этом его скорость - в восемь раз выше скорости звука. А значит уйти от нее невозможно.

Бесполезны не только действующие, но и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Кроме того, «Звезда» показала кадры из секретных коридоров фрегата «Адмирал Горшков». Попасть туда могут лишь некоторые офицеры и специалисты ракетной части корабля - всего семь человек из 186.