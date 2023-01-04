Путин и Мирзиеев подтвердили готовность укреплять отношения РФ и Узбекистана

Кроме того, лидер Узбекистана Мирзиеев выразил признательность российской стороне за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

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Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе разговора стороны констатировали намерение наращивать взаимодействие двух стран, в том числе в энергетике.

«Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вместе с тем Мирзиеев выразил признательность российской сторон за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня, 4 января. До этого о разговоре лидеров России и Турции заявлял представитель турецкого президента.