В стране и мире Путин планирует 4 января провести телефонный разговор с Эрдоганом Игнат Далакян Ранее о разговоре лидеров России и Турции заявлял представитель турецкого президента. © Фото: Turkish Presidency Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, действительно», - подтвердил «Интерфаксу» Дмитрий Песков, что у Путина на среду запланирован разговор с Эрдоганом, о чем ранее заявил представитель турецкого президента. Ранее в Турции начали работу по предложенному Россией проекту газового хаба. По предварительным расчетам, подготовка займет около года. Экспертное мнение и аналитика