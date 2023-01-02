МО РФ: под Харьковом и ДНР ударом ВКС уничтожено более 70 иностранных наемников

Высокоточным ударом были уничтожены пункты временной дислокации наемников в Харьковской области и ДНР.

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Воздушно-космические силы ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Марково и Краматорск в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены иностранные наемники в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены», - заявил Конашенков.

Ранее российские Вооруженные силы в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады украинских боевиков.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов