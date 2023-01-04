ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников в районе Краматорска
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что пять складов артиллерийских боеприпасов украинских националистов были уничтожены в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой народной республики.
«В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения подразделения иностранных наемников», - добавил Конашенков на брифинге.
Немногим ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видео уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских националистов высокоточными боеприпасами нового поколения. Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.