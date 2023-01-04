Опубликованы кадры задержания членов ОПГ в ходе спецоперации РФ и Казахстана

© Видео: Комитет национальной безопасности республики Казахстан © Фото: КНБ РК

В казахстанском Байконуре КНБ и МВД республики совместно с ФСБ и МВД России провели спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Всего было задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ.

«По местам жительства подозреваемых изъяты огнестрельное оружие, денежные средства и иные материалы, представляющие интерес для следствия. На их счету - похищения людей, вымогательства, вооруженные разбойные нападения и кражи», - говорится в сообщении на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

В ведомстве добавили, что работа по снижению влияния организованной преступности на социально-экономическую обстановку в Казахстане продолжается по поручению президента республики Касыма-Жомарта Токаева.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону высокий уровень российско-казахстанских отношений и поздравили друг друга с Новым годом.