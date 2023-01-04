МО РФ: количество погибших военнослужащих ВС РФ после удара по Макеевке увеличилось до 89 человек

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В Минобороны сообщили обновленную информацию о произошедшей 1 января 2023 года трагедии в Макеевке в ДНР. Согласно новым данным, количество погибших российских военнослужащих увеличилось до 89 человек.

В 00:01 по московскому времени украинские националисты нанесли удар шестью снарядами из реактивной системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе населенного пункта Макеевка.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших - заместитель командира полка подполковник Бачурин. Всем пострадавшим и семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка», - рассказал первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Сообщается, что сразу после трагедии командованием и офицерами данной воинской части, младшими командирами и военнослужащими других подразделений были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.