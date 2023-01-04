Глава Генштаба ВС РФ исполнил желание девочки из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний»

Для Дарьи и всей ее семьи была организована экскурсия в 470 учебный центр служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Медведева в Московской области.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний». Так, начальник Генштаба снял с елки, украшенной письмами с новогодними желаниями ребят, открытку девочки по имени Дарья. В своем желании школьница из Подмосковья попросила о посещении места, где готовят служебных собак.

Для Дарьи и всей ее семьи была организована экскурсия в 470 учебный центр служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Г. Медведева в Московской области. Военнослужащие центра продемонстрировали гостям навыки служебных собак, после чего пригласили девочку и ее родителей в питомник племенных собак учебного центра. Посещение центра собаководства завершилось посещением музея, катанием на собачьих упряжках и праздничным обедом.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался по телефону с 8-летней девочкой, мечту которой он исполнил в рамках «Елки желаний». Желанием восьмилетней Агаты из Курганской области было увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.