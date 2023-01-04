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В Польше возмутились отказом Германии обсуждать вопрос репараций

Елизавета Потейчук
10:15 04.01.2023
Замглавы МИД Польши отметил, что не удивился отказу немецкой стороны обсуждать данный вопрос.
В Польше возмутились отказом Германии обсуждать вопрос репараций
© Фото: Jan Woitas,dpa, Globallookpress
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Заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик заявил, что отказом обсуждать тему репараций с Варшавой Германия не уважает Польшу и ее народ. По его словам, в ответе Берлина на польскую ноту «нет юридической аргументации».

В беседе с агентством PAP Мулярчик отметил, что не удивился отказу немецкой стороны обсуждать данный вопрос. При этом он подчеркнул, что рано или поздно Берлину придется изменить свою точку зрения.

Напомним, Германия официально отказалась обсуждать с Польшей выплату репараций. Варшава считает открытым вопрос о выплате Германией репараций за Вторую мировую войну.

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