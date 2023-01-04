В Белом доме заявили о намерении Байдена участвовать в выборах 2024 года
Пресс-секретарь Белого дома на данный момент не хочет «предвосхищать президента».
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В Белом доме рассказали, что действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден намерен выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Он говорит, что намерен участвовать в президентской гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента», - приводит ее слова РИА Новости.
Немногим ранее издание Politico сообщало, что Байден обсуждает вероятность своего выдвижения на выборы в 2024 году в кругу родных и близких соратников.
СМИ пишет, что «в окружении президента считают, что существует сильная вероятность того, что он снова будет баллотироваться». Вероятно, что уже в середине февраля Байден сделает на этот счет объявление.