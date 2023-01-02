Politico: Байден еще не решил окончательно, будет ли баллотироваться на выборы 2024 года

Сообщается, что уже в середине февраля Байден сделает на этот счет объявление.

© Фото: Gehad Hamdy dpa Globallookpress

Нынешний американский президент Джо Байден рассматривает возможность баллотироваться на следующий президентский срок в 2024 году. Но пока окончательного решения он еще не принял. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что во время отдыха на острове Санта-Крус Байден консультируется на сей счет со своей семьей, близкими и некоторыми советниками. СМИ пишет, что «в окружении президента считают, что существует сильная вероятность того, что он снова будет баллотироваться».

Говорится о вероятности, что уже в середине февраля Байден сделает на этот счет объявление. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Байден якобы планирует выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Вероятнее всего, он примет решение об этом в начале 2023 года.

Ранее читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его здоровье. Тогда он спросил у журналиста, действительно ли тот думает, что Байдену необходимо медицинское освидетельствование. Один из комментаторов статьи написал, что это нужно Байдену «с тех пор, как ты не можешь сформулировать предложение».