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Конгресс США начал работу в неподконтрольном Джо Байдену составе

Игнат Далакян
21:25 03.01.2023
Конгрессмены начали свой первый рабочий день с коллективной молитвы.
Конгресс США начал работу в неподконтрольном Джо Байдену составе
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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Конгресс Соединенных Штатов приступил к работе в новом составе с нижней палатой под контролем республиканцев, которые являются оппонентами действующего президента Джо Байдена.

Конгрессмены начали свой первый рабочий день с коллективной молитвы, передает РИА Новости.

По итогам ноябрьских выборов в Палате представителей американского Конгресса заседают 222 республиканца и 212 представителей демократической партии. Верхняя палата американского парламента по итогам ноябрьских выборов обновилась на треть. Демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов выходит из-под контроля действующего президента Джо Байдена. Такая перемена в американской законодательной власти делает возможными импичмент, парламентские расследования и даже «шатдауны».

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