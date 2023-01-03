Спорт Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Аделаиде Елизавета Потейчук Во время второго сета матча соперник Медведева отказался продолжать игру при счете 2:1 в пользу россиянина. © Фото: IMAGO, Globallookpress Читайте нас на: Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде. Спортсмену предстоит сыграть с теннисистом из Сербии Миомиром Кецмановичем. В первом круге Даниил Медведев сыграл с итальянцем Лоренцо Сонего. Россиянин был посеян под третьим номером, его соперник оказался без номера посева. В первом сете лидерство взял Медведев - 7:6 (8:6). Во время второго сета итальянец отказался продолжать игру при счете 2:1 в пользу Медведева. Матч длился 1 час 42 минуты. Ранее Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. В финальном поединке россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова. Экспертное мнение и аналитика