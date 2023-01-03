Спорт Спорт Спорт

Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

Елизавета Потейчук
09:57 03.01.2023
Во время второго сета матча соперник Медведева отказался продолжать игру при счете 2:1 в пользу россиянина.
Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Аделаиде
© Фото: IMAGO, Globallookpress
Читайте нас на:

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Аделаиде. Спортсмену предстоит сыграть с теннисистом из Сербии Миомиром Кецмановичем.

В первом круге Даниил Медведев сыграл с итальянцем Лоренцо Сонего. Россиянин был посеян под третьим номером, его соперник оказался без номера посева. В первом сете лидерство взял Медведев - 7:6 (8:6). Во время второго сета итальянец отказался продолжать игру при счете 2:1 в пользу Медведева. Матч длился 1 час 42 минуты.

Ранее Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. В финальном поединке россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:43 В стране и мире
Правительство поддержало льготной ипотекой новые регионы России
09:15 В стране и мире
В России с 2023 года изменились правила доставки пенсий
05:01 Армия
Видео
Быть сильными, хитрыми и смелыми: чего желают дети бойцам на передовой СВО
23:40 В стране и мире
Турция начала работы по проекту газового хаба, предложенному Россией
20:37 В стране и мире
Военный комитет НАТО обсудит 18-19 января украинский конфликт
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.