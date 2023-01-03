Киевские боевики вновь использовали снаряды так называемого натовского калибра при обстреле Донецка.

© Фото: ТРК "Звезда"

Киевские националисты вновь использовали снаряды так называемого натовского калибра при обстреле Донецка утром 2 января. Об очередном атаке на столицу ДНР с использованием оружия НАТО сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - отмечено в публикации представительства в Telegram-канале.

Кроме того, сегодня до рассвета украинские боевики выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 января украинские националисты атаковали Горловку, выпустив по городу три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.