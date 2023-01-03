В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские националисты вновь обстреляли Киевский район Донецка

Ирина Елагина
09:43 03.01.2023
Киевские боевики вновь использовали снаряды так называемого натовского калибра при обстреле Донецка.
Украинские националисты вновь обстреляли Киевский район Донецка
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Киевские националисты вновь использовали снаряды так называемого натовского калибра при обстреле Донецка утром 2 января. Об очередном атаке на столицу ДНР с использованием оружия НАТО сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - отмечено в публикации представительства в Telegram-канале.

Кроме того, сегодня до рассвета украинские боевики выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 января украинские националисты атаковали Горловку, выпустив по городу три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:15 В стране и мире
В России с 2023 года изменились правила доставки пенсий
05:01 Армия
Видео
Быть сильными, хитрыми и смелыми: чего желают дети бойцам на передовой СВО
23:40 В стране и мире
Турция начала работы по проекту газового хаба, предложенному Россией
20:37 В стране и мире
Военный комитет НАТО обсудит 18-19 января украинский конфликт
16:20 Армия
Видео
МО: ВС РФ поразили 67 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 92-х районах
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.