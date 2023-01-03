Украинские националисты выпустили три снаряда «натовского» калибра по Горловке

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Украинские националисты атаковали Горловку, выпустив по городу три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Как уточнили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрелу подвергся Калининский район Горловки.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.05 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Напомним, украинские боевики вчера выпустили по Горловке шесть снарядов «натовского» калибра. В воскресенье 1 января националисты ударили по Донецку и Горловке.