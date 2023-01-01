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Неработающим россиянам проиндексировали пенсии на 4,8%

Максим Крюков
03:01 01.01.2023
По отношению к 1 января прошлого года рост составил 15,3%, что стало рекордом за последние семь лет.
Неработающим россиянам проиндексировали пенсии на 4,8%
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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С 1 января 2023 года в России повысили пенсии неработающих граждан на 4,8%. Увеличение произошло в рамках ежегодной индексации.

По отношению к 1 января прошлого года рост составил 15,3%, что стало рекордом за последние семь лет. Проиндексированы были страховые выплаты, которые назначаются женщинам с 60 лет, а мужчинам - с 65 лет при наличии трудового стажа.

В этом году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен на уровне 7567 рублей. В регионах России размер пенсии может меняться в зависимости от коэффициентов субъектов. При этом он должен быть не ниже прожиточного минимума, который с 1 января также был проиндексирован (на 3,3%) и в среднем по стране на душу населения составит 14 375 рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что меры государственной поддержки обеспечат необходимый доход нуждающимся, и в стране больше не будет семей с доходами ниже прожиточного минимума. Глава ведомства сообщил, в что в 2022 году была введена целая система поддержки семей с детьми - так называемое универсальное пособие.

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