В МИД РФ заявили, что Москва будет блокировать военные угрозы со стороны Токио

В МИД РФ расценивают как серьезный вызов для безопасности России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона курс Японии на милитаризацию.

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Москва расценивает как серьезный вызов для безопасности России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона курс Японии на милитаризацию и готова адекватно ответить на военные угрозы со стороны Токио. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сделал ряд заявлений об отношениях с Японией в интервью ТАСС.

«Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации. Среди конкретных шагов - проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов», - подчеркнул дипломат.

Руденко отметил, что Россия не скрывает своей позиции и намерена использовать все каналы, как в публичном пространстве, так и дипломатические, чтобы предупредить руководство Токио о последствиях курса на милитаризацию.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», - подчеркнул Руденко.

Напомним, что Министерство обороны Японии объявило о планах размещения гиперзвукового оружие с дальностью действия до 1000 км на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии условий для заключения мирного договора с Россией, так как «положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным».