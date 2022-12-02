Премьер-министр Японии оценил возможность подписания мирного договора с РФ

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида ответил на вопрос о заключении мира с Россией. По словам Кисиды, на данный момент условия для перспектив обсуждения соответствующего договора отсутствуют.

«Положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным, и в нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ», - приводит его слова ТАСС.

Кроме этого, он заявил, что Япония будет и дальше твердо придерживаться стремления решить территориальный спор и заключить мирный договор с Россией.

Ранее первый заместитель представителя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, Россия не отвергает перспективы переговоров с японской стороной. Однако условия, которые она предлагает, для РФ неприемлемы.