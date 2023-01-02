Украина обстреляла Горловку снарядами «натовского» калибра
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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Украинские националисты снова ударили по Горловке. Боевики выпустили шесть снарядов «натовского» калибра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.57 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», - сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В воскресенье 1 января Украина ударила по Донецку и Горловке. Было выпущено десять снарядов калибром 155 мм.