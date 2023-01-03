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Наемник из Франции раскритиковал помощь властей после того, как потерял ногу на Украине

Марина Крижановская
05:50 03.01.2023
Также боевик восхитился силой духа и смелостью российских бойцов, назвав их «настоящими солдатами».
Наемник из Франции раскритиковал помощь властей после того, как потерял ногу на Украине
© Фото: Moritz Frankenberg dpa Globallookpress
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Военный наемник из Франции рассказал, как потерял ногу на Украине и какую помощь ему оказала его родина. Максим Броншэн, 32 года, отправился воевать на стороне украинских националистов против России. В Донбассе во время одного из разведывательных заданий в лесу он подорвался на мине. Наемник отмечает, что посольство Франции не оказало ему должной помощи.

«Франция отправляет туда много оборудования и денег, она хочет защитить и помочь Украине любой ценой. Но не помогает французским гражданам, которым действительно нужна помощь на месте», - рассказал он изданию TF1 INFO.

При этом согласно уголовному кодексу Франции Броншэн является наемником. За это он может получить пять лет тюрьмы и 75 000 евро штрафа.

Также француз обратил внимание на боевой дух противостоящих западным и украинским боевикам русских воинов. Говоря о бойцах «Вагнер», Максим Броншэн отметил, что «они готовы и полны решимости».

«Они опытны, они знают, что делают, они здесь не для того, чтобы смеяться. Опасно, когда ты сражаешься против них, потому что ты знаешь, что они настоящие солдаты. Это совсем другое. Они борются до конца, не сдаются», - рассказал французский наемник.

Накануне в Минобороны РФ рассказали о занятии российскими войсками новых рубежей на Донецком направлении. В результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских боевиков и наступательных действий ВС РФ были заняты новые рубежи, потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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