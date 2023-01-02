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МО РФ: российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

16:14 02.01.2023
Согласно заявлению МО РФ, потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских боевиков и наступательных действий. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи», - заявил представитель МО РФ.

Как заявляет российское оборонное ведомство, потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ПВО РФ за сутки сбила 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны, в том числе, сбиты над Белгородской областью и полуостровом Крым.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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