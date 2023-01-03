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Болтон заявил, что членство Турции в НАТО стоит пересмотреть из-за ее отношений с РФ

Анастасия Бобылева
05:38 03.01.2023
Он подчеркнул, что все торговые и военные партнеры России должны покинуть альянс.
Болтон заявил, что членство Турции в НАТО стоит пересмотреть из-за ее отношений с РФ
© Фото: Xinhua Globallookpress
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Членство Турции в НАТО должно быть поставлено под вопрос. Так считает бывший советник американского экс-президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон отметил, что переизбрание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана может произойти обманным путем, а именно при нем укрепляется связь между Турцией и Россией. Если он останется президентом, членство Турции в альянсе стоит пересмотреть, уверен бывший советник Трампа.

«Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение вступить в НАТО, но торговые и военные партнеры России все еще не покинули ее в трудную минуту, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент Эрдоган, вероятно, обманным путем, будет переизбран», - пишет он на сайте издания Telegraph.

Ранее Болтон выразил готовность участвовать в выборах президента США в 2024 году. Он уточнил, что готов сделать это, если кандидаты от Республиканской партии «не отрекутся от Дональда Трампа».

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