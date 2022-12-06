Джон Болтон выразил готовность участвовать в выборах президента США в 2024 году

Он уточнил, что готов сделать это, если кандидаты от Республиканской партии «не отрекутся от Дональда Трампа».

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Бывший советник американского экс-президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что готов участвовать в выборах президента США в 2024 году. Об этом он написал в Twitter.

«Если действующие кандидаты в президенты от Республиканской партии не отрекутся от Дональда Трампа, то я готов принять участие в президентской кампании», - отметил он.

Трамп также собирается выдвигаться на пост президента Соединенных Штатов. Недавно он даже поделился своими планами в случае победы на выборах 2024 года.