Быть сильными, хитрыми и смелыми: чего желают дети бойцам на передовой СВО

© ТРК "Звезда"

Некоторые слова трогают до глубины души. Боец с позывным «Вотсапп» сам с Дальнего Востока. Ему отправила письмо десятилетняя Маша с Камчатки. Теперь с бумажкой он не расстается даже в бою.

«Мы за вас болеем, чтобы вы были сильными, здоровыми, хитрыми и смелыми. Вы у нас защитники земли. Мы любим вас», - пишет девочка.

Она извиняется за то, что не смогла отправить конфеты, и по-детски непосредственно спрашивает солдата, любит ли он смеяться.

«Мы тоже, Машенька, любим смеяться», - отвечает он.

Бойцы, получившие письма, служат в подразделении противовоздушной обороны на Южно-Донецком направлении. Они работают с «Мухобойкой» - так в шутку называют зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Ранее Юнармейцы Ростова-на-Дону написали более 5 000 писем и открыток для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.