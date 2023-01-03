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Быть сильными, хитрыми и смелыми: чего желают дети бойцам на передовой СВО

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
05:01 03.01.2023
Один из бойцов настолько был тронут письмом девочки, что не расстается с ним даже в бою. Он планирует приехать к ней по окончании конфликта, чтобы поблагодарить и вручить подарок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащим Тихоокеанского флота передали письма от детей с поздравлениями и благодарностями. Сотни писем доставили на передовую. Также дети прислали бойцам рисунки и разные поделки, чтобы подбодрить их в непростое время.

© ТРК "Звезда"

Некоторые слова трогают до глубины души. Боец с позывным «Вотсапп» сам с Дальнего Востока. Ему отправила письмо десятилетняя Маша с Камчатки. Теперь с бумажкой он не расстается даже в бою.

«Мы за вас болеем, чтобы вы были сильными, здоровыми, хитрыми и смелыми. Вы у нас защитники земли. Мы любим вас», - пишет девочка.

Она извиняется за то, что не смогла отправить конфеты, и по-детски непосредственно спрашивает солдата, любит ли он смеяться.

«Мы тоже, Машенька, любим смеяться», - отвечает он.

Бойцы, получившие письма, служат в подразделении противовоздушной обороны на Южно-Донецком направлении. Они работают с «Мухобойкой» - так в шутку называют зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Ранее Юнармейцы Ростова-на-Дону написали более 5 000 писем и открыток для бойцов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

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