Быть сильными, хитрыми и смелыми: чего желают дети бойцам на передовой СВО
Один из бойцов настолько был тронут письмом девочки, что не расстается с ним даже в бою. Он планирует приехать к ней по окончании конфликта, чтобы поблагодарить и вручить подарок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащим Тихоокеанского флота передали письма от детей с поздравлениями и благодарностями. Сотни писем доставили на передовую. Также дети прислали бойцам рисунки и разные поделки, чтобы подбодрить их в непростое время.
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