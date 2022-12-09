Юнармейцы Ростова-на-Дону написали более 5 000 писем и открыток для бойцов в зоне СВО

В фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ сообщили, что родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России». На конверте следует написать: 103400, город Москва-400, а также указать номер воинской части.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Юнармейцы Ростова-на-Дону написали более 5 000 писем и поздравительных открыток для участвующих в спецоперации бойцов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Ребят за активное участие в акции поблагодарили военный комиссар Ростовской области полковник Игорь Егоров, начальник штаба Ростовского регионального отделения "Юнармия" Николай Пономаренко, руководитель Центра патриотического воспитания и подготовки юнармейцев Дворца творчества детей и молодежи города Сергей Игнатов, представители Дома офицеров и военнослужащие ЮВО», - говорится в сообщении.

В фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ сообщили, что родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России». На конверте следует написать: 103400, город Москва-400, а также указать номер воинской части.

Чтобы уточнить номер части, надо позвонить или прийти в военкомат и задать сотрудникам соответствующий вопрос.

Ранее «Звезда» показала, как «древнегреческий» танк громит боевиков на полях сражений спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов