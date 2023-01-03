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Байден опровергнул слухи о совместных ядерных учениях США и Южной Кореи

Анастасия Бобылева
02:29 03.01.2023
Ранее президент Южной Кореи заявлял, что страны ведут переговоры по этому вопросу.
Байден опровергнул слухи о совместных ядерных учениях США и Южной Кореи
© Фото: defense.gov
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон не ведет переговоров с Сеулом по поводу совместных ядерных учений. Ранее лидер Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что страны обсуждают этот вопрос.

Журналисты задали Байдену соответствующий вопрос и напомнили, что Юн Сок Ель говорил о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния Северной Корее. Американский президент лаконично ответил, что таких переговоров не было.

Ранее сообщалось, что нижняя палата Конгресса США выходит из-под контроля американского президента. Теперь в палате представителей преобладают республиканцы, оппоненты Байдена.

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