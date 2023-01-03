Нижняя палата Конгресса США выходит из-под контроля Байдена

Во вторник присягу дадут 222 республиканца и 212 демократов, Палата представителей будет под контролем республиканцев.

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Конгресс США начинает работу в новом составе. Нижняя палата теперь переходит под контроль республиканцев, оппонентов нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Во вторник 4 января 212 демократов и 222 республиканца будут приведены к присяге. И, если в Сенате первые сохранили большинство, то в Палате представителей ситуация поменялась.

Такая перемена делает возможными импичмент, парламентские расследования и даже «шатдауны», когда из-за невозможности согласовать финансовые вопросы государственные органы временно прекращают работу.

Ранее исследовательская служба Конгресса США предложила парламентариям оценить последствия передачи Украине комплексов Patriot. Аналитики полагают, что если ЗРК будут переданы из запасов на территории США, то это может помешать циклам подготовки и модернизации.