По словам Путина, отмена культуры не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что нацисты сжигали книги, а на Западе сейчас скатились до запрета Достоевского и Чайковского.

«До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили - отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей - ни в экономике, ни в политике, ни в культуре», - сказал президент РФ, выступая на Валдайском форуме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выступление главы российского государства Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» предстоит внимательно проанализировать. Согласно словам Пескова, содержание выступления следует «изучать, читать и перечитывать».