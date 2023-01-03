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Сальдо заявил, что большая часть разрушений в Херсоне вызвана атаками украинских минометных групп

Игнат Далакян
20:34 03.01.2023
Сальдо также отметил, что украинские боевики находятся в Херсоне исключительно днем.
Сальдо заявил, что большая часть разрушений в Херсоне вызвана атаками украинских минометных групп
© Фото: РИА Новости Крым РИА Новости
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Большая часть разрушений в Херсоне вызвана обстрелами со стороны мобильных минометных групп украинских боевиков. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Херсоне на сегодняшний день разрушения по большей части связаны с тем, что есть мобильные минометные группы, которые ездят по городу и, собственно говоря, наносят удары по знаковым объектам. Это вот уже продолжается не первый день», - сказал Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».

Врио Херсонской области также отметил, что украинские боевики находятся в Херсоне исключительно днем.

«Они боятся оставаться в Херсоне. Они приезжают днем, отстрелялись, сделали свое мерзкое грязное дело и уезжают снова из города», - добавил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что обстрел Херсона 24 декабря был провокацией Украины с целью обвинить Российскую Федерацию. В результате обстрела города украинскими боевиками погибли мирные жители.

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