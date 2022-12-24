Сальдо заявил, что обстрел Херсона был провокацией Украины в с целью обвинить РФ

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Обстрел Херсона в субботу 24 декабря был провокацией Украины с целью обвинить в произошедшем Россию. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня боевики украинских вооруженных формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью - обвинить Вооруженные силы Российской Федерации»,- пишет он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что удар нанесли блуждающие минометные подразделения с севера и северо-запада Херсона. По его словам, националисты часто используют этот «мерзкий, подлый прием» и зачастую сбегают на гражданском автомобиле, чтобы их было сложнее отследить.

«Ответственность за очередное кровавое злодеяние несет политическое руководство Украины, отдающее приказы обстреливать жилые кварталы», - считает Сальдо.

Врио губернатора подчеркнул, что боевики расстреливают херсонцев, а зачастую и насильно мобилизуют их.

Ранее сообщалось, что за последний месяц в Херсонской области были задержаны восемь подозреваемых в пособничестве украинским националистам. Отмечается, что задержанные выполняли роль членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.