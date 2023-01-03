«За спиной старшего брата»: Пасечник рассказал, чем отличается первый новый год ЛНР в составе РФ

Врио главы ЛНР также отметил, что на сегодняшний день жители ЛНР чувствуют большую защищенность и большее внимание к себе.

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал «Звезде», чем этот первый новый год ЛНР в составе Российской Федерации отличается от предыдущих.

«Я вам скажу абсолютно искренне, что все восемь лет, начиная с 2014 года по сегодняшний день, мы никогда не чувствовали себя брошенными, не чувствовали себя отдельной частью, то есть не частью РФ. Практически с первых же дней 2014 года нам уделялось огромнейшее внимание со стороны России. В чем отличие? Мы просто на сегодняшний день являемся частью территории Российской Федерации», - рассказал Пасечник.

Врио главы ЛНР также отметил, что на сегодняшний день жители ЛНР чувствуют большую защищенность и большее внимание к себе. Он отметил, что стабильность и уверенность в том, что «никто нас не обидит» обеспечивают подразделения Вооруженных сил России, которые защищают границы республики.

«Мы чувствуем себя как за спиной старшего брата. Мы себя чувствуем полноправными членами Российской Федерации», - сказал врио главы ЛНР.

Кроме того, Леонид Пасечник рассказал о восстановлении инфраструктуры в Луганской Народной Республике.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации выполнит все соцобязательства перед жителями новых регионов. Глава кабмина РФ назвал получение социальных и медицинских услуг условием интеграции новых регионов в правовое поле России.