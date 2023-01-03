В стране и мире Мишустин заявил, что правительство выполнит все соцобязательства перед жителями новых регионов Ирина Елагина Михаил Мишустин назвал получение социальных и медицинских услуг условием интеграции новых регионов в правовое поле РФ. © Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости Читайте нас на: Все граждане новых территорий России имеют право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ. И эти социальные обязательства будут выполнены. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным. «Они недавно вошли в состав Российской Федерации, и, естественно, что все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами Российской Федерации, должны быть выполнены», - подчеркнул Мишустин. Российский премьер-министр назвал получение социальных и медицинских услуг условием «интеграции новых регионов в правовое поле РФ». Экспертное мнение и аналитика