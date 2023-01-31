Сотрудник Белого дома Робертс увидел угрозу падения власти Вашингтона

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К катастрофическим событиям в Соединенных Штатах может привести отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара. С таким мнением поделился сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.

«Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, - это важное объявление, проигнорированное прессой», - заявил он.

По мнению сотрудника Белого дома, конец нефтедоллара может оказать серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты, а также негативно повлиять на инфляцию и процентные ставки в Соединенных Штатах.

Согласно мнению Робертса, американская финансовая политика, которая направлена на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара. Теперь многие страны захотели использовать свои национальные валюты, чтобы не зависеть от различных угроз со стороны Соединенных Штатов, добавил он.

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что в случае отказа Саудовской Аравии от нефтедоллара, спрос на валюту США и ее стоимость упадут, что станет серьезной угрозой для власти Вашингтона и финансовой помощи банков страны.

Ранее член американского Конгресса Марджори Тэйлор Грин в своей соцсети написала, что Россия, оказавшаяся под масштабными санкциями стран Запада, показала своим примером всему миру, что для процветания и торговли не требуется ни дружба с Соединенными Штатами, ни доллар. По мнению конгрессвумен, у американской валюты есть риск потерять статус мировой валюты.