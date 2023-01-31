В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сотрудник Белого дома Робертс увидел угрозу падения власти Вашингтона

Игнат Далакян
08:12 31.01.2023
По мнению сотрудника Белого дома, направленная на конфискацию активов и введение санкций финансовая политика США подорвала позиции американской валюты.
Сотрудник Белого дома Робертс увидел угрозу падения власти Вашингтона
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
Читайте нас на:

К катастрофическим событиям в Соединенных Штатах может привести отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара. С таким мнением поделился сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте.

«Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство открыто для принятия платежей за нефть в валютах, отличных от доллара, - это важное объявление, проигнорированное прессой», - заявил он.

По мнению сотрудника Белого дома, конец нефтедоллара может оказать серьезное негативное воздействие на стоимость американской валюты, а также негативно повлиять на инфляцию и процентные ставки в Соединенных Штатах.

Согласно мнению Робертса, американская финансовая политика, которая направлена на конфискацию активов и введение санкций, подорвала позиции доллара. Теперь многие страны захотели использовать свои национальные валюты, чтобы не зависеть от различных угроз со стороны Соединенных Штатов, добавил он.

Сотрудник Белого дома подчеркнул, что в случае отказа Саудовской Аравии от нефтедоллара, спрос на валюту США и ее стоимость упадут, что станет серьезной угрозой для власти Вашингтона и финансовой помощи банков страны.

Ранее член американского Конгресса Марджори Тэйлор Грин в своей соцсети написала, что Россия, оказавшаяся под масштабными санкциями стран Запада, показала своим примером всему миру, что для процветания и торговли не требуется ни дружба с Соединенными Штатами, ни доллар. По мнению конгрессвумен, у американской валюты есть риск потерять статус мировой валюты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:31 В стране и мире
Пушилин заявил, что НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией
07:36 В стране и мире
Минтранс РФ сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
05:00 Армия
Видео
Обзор на десятки километров: как военнослужащие ВС РФ вычисляют позиции и технику врага благодаря БПЛА «Элерон-7»
00:40 В стране и мире
Видео
Телеведущий Дроздов показал свою палату впервые после госпитализации: кадры
22:08 В стране и мире
Видео
Бывший премьер-министр Украины рассказал, для чего США украинский титан
Популярное
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.