Марочко сообщил, что ВС РФ отразили атаку украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Две диверсионно-разведывательные группы примерно по десять человек пытались выбить российские подразделения со своих бывших позиций.

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Российские военнослужащие отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Краснолиманском направлении, об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В каждой группе было около десяти человек. Противник пытался выбить российских бойцов со своих бывших позиций при поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады, как сообщил Марочко. Однако они были своевременно обнаружены.

По диверсантам открыли огонь, и противник, понеся потери, был вынужден отойти. Марочко подчеркнул, что применение малых штурмовых групп - неэффективная тактика, но Украина продолжает использовать ее.

Ранее ВС РФ пресекли действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области. Это произошло в районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное.