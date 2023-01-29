ВС РФ пресекли действия четырех украинских ДРГ в Харьковской области

По данным Минобороны, всего за сутки на Купянском направлении уничтожено до пятидесяти украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ удалось пресечь действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ», - сказал он.

Представитель военного ведомства также добавил, что всего за сутки на Купянском направлении уничтожено до пятидесяти украинских боевиков, а также БТР и самоходная гаубица «Акация».

По данным Минобороны России, в общей сложности с начала СВО был уничтожен 381 самолет, 204 вертолета, 2 980 беспилотников, 402 ЗРК, 7 670 танков и других боевых бронемашин, 995 РСЗО, 3 956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 218 единиц военной автоспецтехники.

Ранее механик-водитель танка Т-72Б3 в видео, опубликованным МО, рассказал, как экипаж поразил украинскую ДРГ с трех выстрелов.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.