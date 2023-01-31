Пушилин заявил, что НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией

По словам Пушилина, НАТО с каждым днем все более открыто демонстрируют свое присутствие в украинском конфликте.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Североатлантический альянс уже вступил в прямую конфронтацию с Российской Федерацией.

Согласно словам врио главы ДНР, наращивание присутствия стран-членов НАТО было видно задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

«НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие», - цитирует РИА Новости Пушилина.

Он также отметил, что очевидны перевооружение и подготовка Альянса, а также размещение боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике.

Ранее Пушилин заявил, что поставки танков не повлияют на положение Украины. По мнению врио главы ДНР, Россия способна противодействовать танкам, они ничего не решат.