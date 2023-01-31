В США заявили, что мир приблизился к грани ядерной войны

Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал западных политиков за то, что они ставят свой «престиж» выше рисков ядерной войны.

© Фото: Airman 1st Class Zachary Wright, Keystone Press Agency, Globallookpress

Внешняя политика Соединенных Штатов приблизила мир к грани ядерной войны, об этом заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Он опубликовал на своем сайте статью, в которой объяснил эту позицию.

Робертс вспомнил, что на протяжении двадцати лет политика американских президентов двигалась в этом направлении. Сначала 42-й президент США Билл Клинтон нарушил обещание не продвигать НАТО ближе к границам РФ, затем последующие лидеры продолжали игнорировать соглашения, заключенные во время холодной войны.

«Инициированные Америкой провокации против России после свержения украинского правительства в 2014 году полностью разрушили доверие Москвы к Вашингтону», - подытожил он.

Так, мир достиг момента, когда «одна ложная тревога о приближающихся ракетах» может спровоцировать катастрофу. В одну наносекунду может решиться судьба человечества, считает Робертс.

Он назвал западных политиков безответственными и некомпетентными, так как они думают о престиже больше, чем о возможных последствиях. И Вашингтон раздул конфликт еще больше, когда захотел включить в НАТО Финляндию и Швецию, подчеркнул бывший сотрудник Белого дома. Альянс приблизился к границе с Россией.

«США и НАТО сейчас настолько активно вовлечены в конфликт на Украине, что возникает вопрос: что будет делать Вашингтон, когда укрепившиеся русские прорвут украинскую оборону? Поспешат ли солдаты США и НАТО на помощь Украине?», - задался вопросом Робертс.

Военных планировщиков, которые допустили такую ситуацию, следует арестовать, считает политик.

Ранее аналитик турецкого издания заявил, что США не удастся победить в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не умеет побеждать. Это стало причиной их поражения В Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, и Украина не станет исключением, считает обозреватель.