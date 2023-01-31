В Турции напомнили, что США проиграли все войны, и Украина не станет исключением

Аналитик турецкого издания Sabah считает, что Украина пополнит список неудачных военных кампаний США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке.

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Америка любит воевать, но не умеет побеждать, так как стремление к победе означает стремление к миру, а США предпочитают хаос и войну ради войны. В этом обозреватель турецкой газету Sabah Берджан Тутар видит одну причин поражения Америки во всех войнах, в которых Штатам пришлось участвовать.

«К поражениям в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке судя по всему, и Украина также будет добавлена», - отметил Тутар.

В своих рассуждениях аналитик ссылается на научные исследования социологов, политологов и историков. Так, Дональд Стокер в книге «Почему Америка проигрывает войны», изданной в Кембридже в 2019 году, утверждает, что «политические лидеры, которые забывают , что победа имеет значение, не пытаются выиграть войну».

«Американские политики не хотят мира и всегда выступают за хаос», - резюмировал Берджан Тутар.

Журналист называет систему военных неудач США «хронической трагедией Пентагона» при огромном военном бюджете.

«Если бы у армии США была футбольная команда, она бы уже была понижена» , - иронизирует турецкий автор.

Обозреватель подчеркнул, что США «хотят невозможного», и по этой причине «из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением».