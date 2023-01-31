В стране и мире Минтранс РФ сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту Игнат Далакян В Минтрансе РФ сообщили, что по крымскому мосту возобновили движение для автомобилей и автобусов. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Приостановленное ранее из-за ремонтных работ автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации «Сегодня в 06:30 (по московскому времени) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - говорится в Telegram-канале Минтранса РФ. Ранее была завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части Крымского моста. Согласно словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, надвижка последнего пролета должна была завершиться 31 января. Таким образом, согласно словам российского министра, должна будет завершена основная часть ремонтных работ на мосту. Экспертное мнение и аналитика