Минтранс РФ сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
В Минтрансе РФ сообщили, что по крымскому мосту возобновили движение для автомобилей и автобусов.
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Приостановленное ранее из-за ремонтных работ автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации
«Сегодня в 06:30 (по московскому времени) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», - говорится в Telegram-канале Минтранса РФ.
Ранее была завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части Крымского моста. Согласно словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, надвижка последнего пролета должна была завершиться 31 января. Таким образом, согласно словам российского министра, должна будет завершена основная часть ремонтных работ на мосту.