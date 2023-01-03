Путин поручил подготовить варианты льгот для участвующих в боевых действиях на стороне ЛДНР с 2014 года

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения президента Российской Федерации - 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее лидер российского государства подписал закон о квотах на обучение для героев специальной военной операции России на Украине и детей военных. Согласно документу, герои и некоторые категории детей военных смогут поступать в вуз без вступительных экзаменов.