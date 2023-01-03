В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поручил подготовить варианты льгот для участвующих в боевых действиях на стороне ЛДНР с 2014 года

Игнат Далакян
17:34 03.01.2023
Срок исполнения поручения президента Российской Федерации - 1 февраля 2023 года.
Путин поручил подготовить варианты льгот для участвующих в боевых действиях на стороне ЛДНР с 2014 года
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о создании единой системы льгот для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР с 2014 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление" представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ», - говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения президента Российской Федерации - 1 февраля 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее лидер российского государства подписал закон о квотах на обучение для героев специальной военной операции России на Украине и детей военных. Согласно документу, герои и некоторые категории детей военных смогут поступать в вуз без вступительных экзаменов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 В стране и мире
Путин поручил подготовить варианты льгот для участвующих в боевых действиях на стороне ЛДНР с 2014 года
12:00 Армия
Видео
Замминистра обороны Евкуров исполнил желание мальчика из Наро-Фоминска в рамках «Елки желаний»
16:33 В стране и мире
Видео
Путин пообщался по телефону с 8-летней девочкой, мечту которой он исполнил в рамках «Елки желаний»
14:38 Армия
Видео
ПВО РФ перехватили девять ракет HIMARS над ЛНР и Херсонской областью
14:18 В стране и мире
Ледяной дождь надвигается на Москву
Популярное
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.