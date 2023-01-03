Лавров заявил главе МИД Израиля о готовности укреплять двустороннее сотрудничество

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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с новым главой внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэном выразил готовность к совместной работе в целях укрепления двустороннего сотрудничества.

«Министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем», - говорится в сообщении МИД России.

Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, главы МИД двух стран обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества. Сергей Лавров проинформировал по ситуации на Украине в контексте российской спецоперации, а также заявил о готовности содействовать перезапуску мирного процесса с Палестиной.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Израиля Эли Коэн заявил, что власти страны будут меньше открыто говорить об Украине. Министр иностранных дел Израиля при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие.