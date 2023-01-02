Глава МИД Израиля заявил, что власти страны будут меньше открыто говорить об Украине

Министр иностранных дел Израиля при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие.

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Новое израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет реже высказываться открыто по поводу ситуации на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Эли Коэн.

«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно - будем меньше говорить открыто», - приводит РИА Новости его слова со ссылкой на издание Haaretz.

Министр иностранных дел Израиля при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие, однако отметил, что страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили готовность сотрудничать с новым правительством Израиля. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва заинтересована в координации усилий в интересах оздоровления обстановки в ближневосточном регионе.