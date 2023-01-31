Армия Армия Армия

Опубликованы кадры работы минометов самого крупного в мире калибра 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

Александр Федорчак
06:44 31.01.2023
Снаряд САУ «Тюльпан» способен беспрепятственно пробить 1,5 метра армированного бетона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Запорожской области, как и на Донбассе, вокруг один сплошной чернозем. Поэтому добираться до позиции нашей артиллерии то еще занятие. Потому что легковая машина по таким дорогам точно никуда не проедет.

Еще в конце прошлого года эти леса и степи контролировали украинские вооруженные формирования. Хорошо укрепленные позиции бойцы группировки «Восток» взяли под контроль практически без боя. Единственное, что напоминает о локальных схватках - разбитая техника противника.

Артиллеристы здесь окопались очень плотно. В лесопосадках надежно замаскирован тяжелый самоходный миномет «Тюльпан».
Управляет этой самоходкой дальневосточник с позывным «Ангара». За четыре года, что служит в армии, на чем только не приходилось ездить. Но «Тюльпан» - первая его машина на гусеничном ходу.

«Он ездит везде. Только в каких-то местах просто медленно. Все преодолевает. По крайней мере у меня не было такого, чтобы застряли», - рассказывает водитель-механик с позывным «Ангара».

Расчет уже занял стартовую позицию. На разворот «Тюльпана» им нужно 2-3 минуты. Этот расчет будет поддерживать пехоту, которая ведет наступление с недавно занятого нашими бойцами села Лобковое. Оно находится в 15 километрах от нас.

«Тюльпан» эффективен как во время наступления, так и в позиционной борьбе с противником. Главное его отличие не навесная, а более вертикальная - мортирная траектория полета снарядов. Это позволяет накрыть противника там, куда не дотянутся гаубицы и установки залпового огня. Сейчас расчеты используют в основном активно-реактивные снаряды. Они и бьют дальше и урон врагу наносят более существенный.

«Примерно 1,5 метра армированного бетона мина проходит вообще беспрепятственно. Работаем частенько, практически каждый день. Бывает даже по несколько раз за день приходится выезжать. Все зависит от появления целей и того как противник себя рассекречивает», - сообщил командир САУ «Тюльпан» с позывным «Новосиб».

Все снаряды попали точно в цель. Разрушены два опорных пункта националистов. Дальше пехота может заходить в населенный пункт и проводить там зачистку.

На Запорожском, как и на Южно-Донецком, направлениях сейчас идут активные наступательные действия. Группировка «Восток» с каждым днем продвигается все дальше и дальше. За последние сутки, только на этих двух участках СВО, противник потерял почти 200 бойцов.

Ранее мы показывали как работают минометы самого крупного в мире калибра в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Снаряды единственного в мире крупнокалиберного миномета способны пробивать бетонные стены толщиной около трех метров.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Обзор на десятки километров: как военнослужащие ВС РФ вычисляют позиции и технику врага благодаря БПЛА «Элерон-7»
00:40 В стране и мире
Видео
Телеведущий Дроздов показал свою палату впервые после госпитализации: кадры
22:08 В стране и мире
Видео
Бывший премьер-министр Украины рассказал, для чего США украинский титан
17:08 В стране и мире
Видео
Захарова назвала украинское «свободолюбие» инструментом в руках Запада
15:44 Армия
Видео
МО РФ: в Лисичанске обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов
Популярное
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.