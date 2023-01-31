Опубликованы кадры работы минометов самого крупного в мире калибра 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

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В Запорожской области, как и на Донбассе, вокруг один сплошной чернозем. Поэтому добираться до позиции нашей артиллерии то еще занятие. Потому что легковая машина по таким дорогам точно никуда не проедет.

Еще в конце прошлого года эти леса и степи контролировали украинские вооруженные формирования. Хорошо укрепленные позиции бойцы группировки «Восток» взяли под контроль практически без боя. Единственное, что напоминает о локальных схватках - разбитая техника противника.

Артиллеристы здесь окопались очень плотно. В лесопосадках надежно замаскирован тяжелый самоходный миномет «Тюльпан».

Управляет этой самоходкой дальневосточник с позывным «Ангара». За четыре года, что служит в армии, на чем только не приходилось ездить. Но «Тюльпан» - первая его машина на гусеничном ходу.

«Он ездит везде. Только в каких-то местах просто медленно. Все преодолевает. По крайней мере у меня не было такого, чтобы застряли», - рассказывает водитель-механик с позывным «Ангара».

Расчет уже занял стартовую позицию. На разворот «Тюльпана» им нужно 2-3 минуты. Этот расчет будет поддерживать пехоту, которая ведет наступление с недавно занятого нашими бойцами села Лобковое. Оно находится в 15 километрах от нас.

«Тюльпан» эффективен как во время наступления, так и в позиционной борьбе с противником. Главное его отличие не навесная, а более вертикальная - мортирная траектория полета снарядов. Это позволяет накрыть противника там, куда не дотянутся гаубицы и установки залпового огня. Сейчас расчеты используют в основном активно-реактивные снаряды. Они и бьют дальше и урон врагу наносят более существенный.

«Примерно 1,5 метра армированного бетона мина проходит вообще беспрепятственно. Работаем частенько, практически каждый день. Бывает даже по несколько раз за день приходится выезжать. Все зависит от появления целей и того как противник себя рассекречивает», - сообщил командир САУ «Тюльпан» с позывным «Новосиб».

Все снаряды попали точно в цель. Разрушены два опорных пункта националистов. Дальше пехота может заходить в населенный пункт и проводить там зачистку.

На Запорожском, как и на Южно-Донецком, направлениях сейчас идут активные наступательные действия. Группировка «Восток» с каждым днем продвигается все дальше и дальше. За последние сутки, только на этих двух участках СВО, противник потерял почти 200 бойцов.

Ранее мы показывали как работают минометы самого крупного в мире калибра в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Снаряды единственного в мире крупнокалиберного миномета способны пробивать бетонные стены толщиной около трех метров.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов