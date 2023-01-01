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Шойгу подарил девочке из Удмуртии шлем летчика и пригласил ее на Парад 9 мая

12:00 01.01.2023
Заветный подарок от главы Министерства обороны РФ доставили Дарье в Ижевск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках Новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту девочки.

Министр в Национальном центре управления обороной РФ снял с елки открытку Дарьи из Удмуртии. Она написала, что мечтает получить на Новый год шлем летчика.

Заветный подарок от главы МО доставили в Ижевск. Его передал девочке директор Департамента культуры Министерства обороны Артем Горный.

«Я учусь в летном классе, занимаюсь в школе юных летчиков. На шлеме изображен истребитель и надпись: “Все выше и выше”, шлем я примерила он в цвет неба. Мне шлем понравился, очень красивый», - сказала девочка.

Финальным этапом подготовки подарка для Дарьи стала работа художников и аэрографистов РИА «Армия России». Они нанесли на поверхность шлема изображение Су-35 - девочка учится в кадетском классе и мечтает стать летчицей.

Также Даша в своем желании указала, что хотела бы посмотреть Парад Победы 9 мая на трибуне на Красной площади. Девочку со всей ее семьей пригласили в Москву.

«У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у нее произошло. Учится она в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков города Ижевска», – рассказала мама девочки.

Кроме того, Даше подарили копию живописного панно «Парад Победы 1945», завершенного в этом году авторским коллективом Студии военных художников им. М.Б.Грекова.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и исполнил желание мальчика Миши.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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